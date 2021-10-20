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Австрія посилює карантин: працівники сфери обслуговування будуть доводити COVID-безпечність

Автор: Дмитро Левицький

В Австрії вирішили посилити карантинні обмеження з 1 листопада. Уряд країни зобов'язав працівників закладів, які контактують з людьми, доводити свою COVID-безпечність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання APA.

Як вирішив австрійський уряд, працівники закладів зі сфери обслуговування будуть зобов'язані мати щеплення від COVID-19, негативний результат тесту на коронавірус або ж довідку про одужання від цієї хвороби.

Уряд передбачив перехідний період до 14 листопада. У цей період люди, які не матимуть щеплення чи результату тесту, будуть зобов'язані носити маску типу FFP2.

За порушення нових правил карантину будуть карати штрафом у розмірі 500 євро для працівників та 3600 євро для роботодавців.

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