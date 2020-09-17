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Австрія посилює карантин з наступного тижня

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 17 вересня, канцлер Австрія Себастьян Курц заявив про посилення карантину в країні з наступного тижня. Таке рішення було прийняте у зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусом.

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Про це повідомляє Reuters.

Таким чином, в Австрії з 21 вересня буде заборонено збиратися у закритих приміщеннях компаніями більш ніж 10 осіб. Ресторани й бари повинні будуть обслуговувати клієнтів лише за столиками, а "масковий режим" поширюється також на ринки.

"Це болючі обмеження, але вони необхідні для того, щоб, сподіваюся, уникнути другого жорсткого карантину" - зазначив канцлер.

Нагадаємо, Курц заявив, що Австрія переживає початок другої хвилі коронавірусних інфекцій.

Також раніше через збільшення кількості заражень коронавірусом Австрії ввели масковий режим в магазинах і школах.

Крім цього, з 22 липня в Австрії ввели масковий режим громадських місцях.

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