Австрія посилює карантин з наступного тижня

Фото: Себастьян Курц (OSCE/Micky Kroell)

Сьогодні, 17 вересня, канцлер Австрія Себастьян Курц заявив про посилення карантину в країні з наступного тижня. Таке рішення було прийняте у зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусом.

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином, в Австрії з 21 вересня буде заборонено збиратися у закритих приміщеннях компаніями більш ніж 10 осіб. Ресторани й бари повинні будуть обслуговувати клієнтів лише за столиками, а "масковий режим" поширюється також на ринки.

"Це болючі обмеження, але вони необхідні для того, щоб, сподіваюся, уникнути другого жорсткого карантину" - зазначив канцлер.

Нагадаємо, Курц заявив, що Австрія переживає початок другої хвилі коронавірусних інфекцій.

Також раніше через збільшення кількості заражень коронавірусом в Австрії ввели масковий режим в магазинах і школах.

Крім цього, з 22 липня в Австрії ввели масковий режим громадських місцях.