Австрія проведе масові перевірки громадян на коронавірус

Канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про початок масової перевірки населення на коронавірус з допомогою швидких тестів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

При цьому він заявив, що зараз уряд аналізує дані про те, наскільки дієвими виявилися введені обмеження у зв'язку з епідемією коронавірусу, і представить результати цього аналізу в п'ятницю, 27 березня.

Також було відзначено, що в країні з населенням 8,8 млн людей було протестовано на коронавірус близько 24 тисяч осіб, а підтверджено майже 4,5 тисячі випадків.

Нагадаємо, раніше Себастьян Курц заявив про продовження терміну карантинних заходів, спрямованих на боротьбу з коронавірусом в країні. Так, карантин було продовжено до 13 квітня.

Крім того, канцлер Австрії оголосив про припинення авіасполучення з Україною, Росією, Британією та Нідерландами через поширення коронавірусу. Крім того, з вівторка в країні припинили роботу всі ресторани, а також закриються дитячі та спортивні майданчики.

Додамо, що Себастьян Курц заявив, що епідемія коронавірусу стала найсерйознішим викликом для Австрії з часів Другої світової війни.