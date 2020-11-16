Австрія проведе масове тестування на коронавірус

Фото: лабораторія (unsplash)

В Австрії планують провести масове тестування населення на коронавірус до різдвяних свят. Зазначається, що це необхідно для того, щоб безпечно відкрити школи та інші заклади.

Про це заявив федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц в інтерв’ю ORF.

За його словами, Австрія бере приклад зі Словаччини.

"Ми в Австрії вирішили також вдатися до такого кроку: по-перше, хочемо провести масове тестування наприкінці локдауну, щоб можна було безпечно відкрити школи та інші заклади, а по-друге – працюємо над тим, аби завдяки масовому тестуванню різдвяні свята пройшли якомога безпечніше", - заявив Курц.

Уряд Австрії планує провести масове тестування у два етапи: наприкінці локдауну та перед Різдвом.

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про рішення ввести в країні загальнонаціональний жорсткий карантин (локдаун). Локдаун буде діяти з вівторка, 17 листопада, до 6 грудня.

Крім того, нещодавно комендантську годину ввели в Чорногорії. Уряд країни намагається зупинити поширення коронавірусу.