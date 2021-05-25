Австрія призупинила пряме авіасполучення з Британією через індійський варіант COVID

З 1 по 20 червня літаки з Великої Британії більше не мають права приземлятися в Австрії, згідно з постановою Міністерства охорони здоров'я, опублікованою у Федеральному віснику закону в понеділок увечері. Окрім того, Великобританія вже сьогодні внесена до списку місць із небезпечними варіантами вірусів.

Попередні подібні заборони запроваджувалися також через велику кількість коронавірусної інфекцій або випадків певного варіанту вірусу.

"Як і у випадку з Бразилією, Індією та Південною Африкою, в'їзд із Сполученого Королівства можливий лише у дуже обмеженій мірі", - повідомляє агентство.

Зазначається, що, по суті, в'їзд допускається лише громадянам Австрії та особам, які постійно проживають в Австрії, а також з гуманітарних міркувань або "з нагальних інтересів республіки".

Прибулі мають пройти ПЛР-тест на коронавірус, навіть, якщо вони були вакциновані або вже одужали від коронавірусу. Крім того, після в’їзду обов’язковий десятиденний карантин, безплатний тест можливий не пізніше п’ятого дня після прибуття.