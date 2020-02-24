Австрія призупинила рух пасажирських поїздів з Італії через коронавірус

Австрія призупинила всі поїзди з Італії, які проходять через перевал Бреннер, щоб запобігти подальшому поширенні коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що пасажирські поїзди були припинені в обох напрямках.

Пропуск через Альпи - важливий і часто перевантажений маршрут пасажирського поїзда між Італією, Австрією і Німеччиною.

Незадовго до оголошення про припинення уряд Австрії заявив, що він заборонив в'їзд поїзда, що прямував у Мюнхен, Німеччина, з італійської Венеції через підозру в тому, що двоє пасажирів можуть бути заражені коронавірусом.

Міністерство внутрішніх справ Італії повідомило владу Австрії, що на борту знаходилися дві людини з симптомами лихоманки.

Раніше повідомлялося, що в італійському місті Кремона в області Ломбардія від коронавіруса померла жінка. Кількість жертв в Італії збільшилася до трьох. Число заражень новим різновидом коронавіруса в Італії перевищило 130 осіб.

РБК-Україна писало, що влада італійського регіону Венето оголосили про скасування Венеціанського карнавалу через загрозу поширення коронавіруса.