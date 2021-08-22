Австрія передала Україні 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca
Фото: міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг (flickr.com/minoritenplatz8)
Уряд Австрії передав Україні 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca. Першу партію в розмірі 250 тисяч доз прибудуть до Києва в понеділок, 23 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nachrichten.
Препарат прилетить в Україну одночасно з візитом міністра закордонних справ Олександра Шалленберга до Києва.
Друга половина партії вакцини повинна бути доставлена в Україну протягом осені.
Нагадаємо, раніше Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca.