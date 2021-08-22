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Австрія передала Україні 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca

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Відень, Неділя 22 серпня 2021 16:17
Австрія передала Україні 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca Фото: міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг (flickr.com/minoritenplatz8)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Австрії передав Україні 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca. Першу партію в розмірі 250 тисяч доз прибудуть до Києва в понеділок, 23 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nachrichten.

Препарат прилетить в Україну одночасно з візитом міністра закордонних справ Олександра Шалленберга до Києва.

Друга половина партії вакцини повинна бути доставлена в Україну протягом осені.

Нагадаємо, раніше Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca.

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Австрія Вакцина від коронавірусу Україна
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