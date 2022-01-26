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Австрія скасовує локдаун для нещеплених від COVID: відома дата

Автор: Марія Кучерявець

Уряд Австрії заявив, що скасує локдаун для невакцинованих від коронавірусу. Це станеться з понеділка, 31 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією ЗМІ, відповідне рішення австрійська влада ухвалила на тлі зменшення госпіталізацій COVID-хворих.

"Ми дійшли висновку, що локдаун нещеплених людей в Австрії виправданий лише у разі загрози неминучого навантаження потужностей інтенсивної терапії. Однак медики більше не бачать такої навантаженості", - заявив міністр охорони здоров'я Австрії Вольфганг Мюкштайн.

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що Австрія введе локдаун для не вакцинованих громадян країни. Оскільки в країні різко зросла кількість нових випадків захворювання на коронавірус.

Між тим у Чехії та Словаччині також вирішили ввести обмеження для нещеплених.

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