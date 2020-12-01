Австрія почала масове тестування на коронавірус у першому місті

Австрія розпочала масове тестування населення на коронавірус у першому невеликому місті Аннаберг-Лунґец. Ширша кампанія тестування у масштабах країни має початись наприкінці тижня.

Про це повідомляє DPA.

Як повідомляється, місто Аннаберг-Лунґец розташоване неподалік від Зальцбурга. Його населення становить близько 2 тисяч осіб. Канцлер Австрії Себастьян Курц закликав людей приходити на пункти тестування, аргументуючи це тим, що швидке виявлення хворих на COVID-19 дозволить вийти із жорсткого карантину.

Також відомо, що уряд замовив 10 млн швидких тестів на COVID-19, за допомогою яких планують у два етапи перевірити на вірус значну частку 9-мільйонного населення Австрії. У перший етап потрапить Відень, а також провінції Тіроль і Форарльберґ, де проживає близько 1,1 млн осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Австрії проведуть масове тестування населення на коронавірус до різдвяних свят.

Крім того, Австрія планує на початку січня почати процес вакцинації проти коронавірусу. Підготовка стратегії та логістики вакцинації вже завершені.