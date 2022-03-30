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Австрія активувала режим раннього попередження на випадок припинення поставок газу з РФ

Фото: Австрія побоюється припинення поставок російського газу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Антикризовий кабінет уряду Австрії спільно з E-Control оголосив про рівень раннього попередження в плані аварійного газопостачання. Причиною є заява Росії про те, що майбутні поставки газу будуть оплачуватися тільки в рублях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Puls24.

Як прямий наслідок етапу раннього попередження, система спостереження та моніторингу, яка існувала протягом декількох тижнів, буде посилена з негайним вступом силу. Заходи контролю енергії, такі як нормування, поки не плануються - вони плануються тільки з Рівня 3.

В даний час поставки російського газу тривають без обмежень. Австрійські газосховища заповнені на 13%, що відповідає середньому показнику за останні роки. Канцлер Карл Нехаммер і міністр клімату Леонора Гевесслер обіцяють зробити все, щоб забезпечити газом домогосподарства і підприємства Австрії. При рівні раннього оповіщення ситуація на ринку газу буде відслідковуватися ще більш уважно.

Рано вранці Міністерство економіки Німеччини оголосило про рівень раннього попередження свого плану дій у надзвичайних ситуаціях з газом. Це спрямоване на посилення запобіжних заходів, щоб озброїти Німеччину проти ескалації з боку Росії і, отже, погіршення газопостачання. Передумовою цьому є вимога уряду в Москві, щоб оплата за постачання газу проводилися тільки в рублях. Захід відкидає це. Оплата в Євро або доларах була узгоджена в поточних контрактах.

Платежі в рублях спочатку повинні були вступити в силу 31 Березня. Розпорядження президента Росії Володимира Путіна про перехід на розрахунки в рублях на цей четвер ще не діє, але в середу заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, сказав, що поставка газу і оплата - це окремі процеси.

Путін хоче зустрітися з представниками російського газового гіганта "Газпром" і центрального банку в четвер, щоб дізнатися про поточний стан справ. Оголошена зустріч і відмова західних країн перейти на рубль викликали в Європі побоювання, що Росія може швидко припинити постачання газу.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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