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В Австрії затримали 14 осіб у справі про теракт у Відні

Автор: РБК-Україна

Поліція Австрії затримала 14 осіб у справі про теракт у Відні. Всі вони входили в оточення терориста, їх допитують.

Про це повідомляє Kronen Zeitung.

На даний момент у Відні й Нижній Австрії було скоєно 18 обшуків будинків.

Нагадаємо, увечері 2 листопада у Відні група терористів влаштувала стрілянину біля синагоги. Також терористи атакували ще ряд об'єктів в австрійській столиці. За останніми даними, постраждали більше ніж 20 людей, також є загиблі.

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Канцлер Австрії Себастьян Курц назвав серію атак у Відні "жахливим терактом", а також повідомив про ліквідацію одного з терористів.

Крім того, правоохоронці затримали одного з підозрюваних у скоєнні теракту у Відні. Місцеві ЗМІ пишуть, що затриманий є відомим ісламістом.

Також РБК-Україна писало, що після теракту у Відні, австрійська влада вирішила закрити всі синагоги на території країни.

Додамо, через теракт у Відні в Австрії оголосили триденний траур.

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