В Австрії посилять карантин для невакцинованих громадян

Рішення було прийнято на тлі збільшення числа інфекцій і госпіталізацій, в тому числі у відділеннях інтенсивної терапії.

Так, з 15 вересня тести на антиген будуть дійсні тільки протягом 24 годин.

Невакциновані люди повинні будуть носити маски FFP2 в магазинах, що не належать до предметів першої необхідності, таких як магазини одягу, канцелярських товарів та інші торгові точки, де продаються предмети першої необхідності.

Тим, хто вакцинований, не потрібно буде носити маски в цих місцях, хоча маски як і раніше рекомендуються.

Одна зі змін, яка стосується як вакцинованих, так і невакцинованих людей, полягає в тому, що в супермаркетах і громадському транспорті знову потрібно носити маски FFP2; в цей час тут потрібні тільки медичні маски.

Також були передбачені більш суворі заходи в разі подальшого обмеження можливостей відділень інтенсивної терапії.