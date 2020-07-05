У Австрії вбили свідка у справі Окуєвої

В Австрії 4 липня від вогнепального поранення в голову загинув громадянин Росії чеченського походження, який просив про політичний притулок. Ймовірно, жертвою став свідок у справі про вбивство Аміни Окуєвої.

Про вбивство росіянина повідомила газета Kurier.

Росіянин був вбитий поблизу торгового центру в місті Герасдорф, що поблизу Відня. Підозрюваного у вбивстві затримали у місті Лінц, він не чинив супротиву. Мотиви вбивства встановлюються.

За даними джерел "Кавказ.Реалії", вбитий чеченець є Маміханом "Анзором" Умаровим, який був критиком президента Чечні Рамзана Кадирова. Також цю інформацію підтвердив блогер Муса Ломаєв в коментарі російському телеканалу "Дождь".

Крім того, український канал hromadske з посиланням на джерела у слідстві розповів, що Умаров також проходить свідком у справі про вбивство Окуєвої. Саме його свідчення допомогли оголосити підозру ймовірному організатору вбивства Окуєвої.

Додамо, що екс-депутат Ігор Мосійчук у Facebook заявив, що незадовго до вбивства спілкувався з Умаровим. Під час розмови Умаров розповів про погрози, які йому надходять, та висловлював бажання приїхати в Україну.

Нагадаємо, Окуєву вбили у жовтні 2017 року під час нападу поблизу Глевахи. Нападники розстріляли автомобіль, в якому вона перебувала разом з чоловіком Адамом Осмаєвим.

Нещодавно РБК-Україна дізналося ім'я ймовірного організатора вбивства Окуєвої.

Наразі під вартою знаходяться виконавці вбивства Окуєвої - Ігор Редькін та Олександр Кравченко.