В Австрії розглядають дві основні версії вбивства свідка по справі Окуєвої

В Австрії слідство розглядає дві основні версії вбивства блогера Мамихана Умарова. Він був свідком у справі про вбивство Аміни Окуєвої.

Про це повідомляє телеканал ORF.



За словами головного інспектора поліції Австрії Йоханна Баумшлагера, першою версією є замовне вбивство, другий - побутовий конфлікт.

На місці злочину було знайдено два пістолети. Кому вони належали і який з них став знаряддям вбивства, з'ясовує експертиза.

Передбачуваний стрілок відмовився спілкуватися зі слідством, другий підозрюваний не повідомив нічого істотного. Обидва заарештованих, чеченці за національністю, залишаться під вартою щонайменше до 20 липня.

Сім'ю загиблого взяли під охорону.

Влада Австрії заявили, що у всіх трьох учасників інциденту був однаковий статус - вони подали заявки на притулок.

Нагадаємо, Мамихана Умарова вбили пострілом у голову біля торгового центру в австрійському місті Герасдорф. Він проходив свідком у справі про вбивство Окуєвої. Показання Умарова допомогли оголосити підозра передбачуваного організатора вбивства Окуєвої.

У вбивстві Умарова підозрюють двох чеченців, їх затримали.

Крім того, в Австрії розповіли деталі вбивства Умарова.