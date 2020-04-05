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В Австрії у рамках боротьби з коронавірусом відстежуватимуть дані смартфонів

Новини » Коронавірус     05.04.2020 - 18:31
В Австрії у рамках боротьби з коронавірусом відстежуватимуть дані смартфонів
Фото: Себастьян Курц (OSCE/Micky Kroell)

Країна має намір послабити заборону на вихід із дому

Уряд в Австрії планує використовувати дані місця розташування смартфонів для боротьби із поширенням коронавірусу. Про це заявив канцлер країни Себастіан Курц, передає агентство DW.

Курц зазначив, що додаткові заходи з боротьби з пандемією необхідні, оскільки країна планує у найближчому майбутньому послабити заборону на вихід із дому.

Вказано, що два мільйони австрійців не мають смартфонів, тому уряд розглядає можливість роздати їм брелоки, які б повідомляли про місцерозташування. Крім того, є потреба у швидкому тестуванні на коронавірус та ізоляція тих, хто контактував з інфікованими, зазначив Курц.

Канцлер також наголосив на необхідності захистити групи ризику, продовжити дію вимог про утримання дистанції між людьми та забезпечити більш широке застосування захисник масок.

Ресурс Worldometers, що відстежує поширення коронавірусної інфекції, інформує, що станом на 5 квітня в Австрії зафіксовано 11781 випадок зараження, померли 186 інфікованих коронавірусом.

Нагадаємо, влада в Австрії заявила, що проведе репрезентативне тестування 2 тис. людей, щоб зрозуміти, наскільки коронавірус поширився у країні.

Як писало РБК-Україна, на тлі пандемії коронавірусу безробіття в Австрії досягло рекорду з часів Другої світової війни, піднявшись з 7,5% до 12,2%. У цілому кількість безробітних перевищує 500 тисяч осіб, що на 52,5% більше у порівнянні з показниками березня 2019 року.

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