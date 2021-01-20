ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Австрії замість літніх людей могли вакцинувати політиків. Розпочато розслідування

Автор: Юлія Струк

Влада Австрії вивчає можливі випадки, коли замість жителів будинків для людей похилого віку від коронавірусу могли вакцинувати місцевих політиків і їх сім'ї. В одній з місцевих прокуратур заявили, що розслідують як мінімум один такий випадок.

Популярні новини

Про це інформує APA.

У країні розробили урядову програму, згідно з якою щеплення від COVID-19 у першу чергу повинні були отримати літні люди та мешканці будинків для літніх людей.

Однак одна з місцевих прокуратур розслідує мінімум один випадок, коли керівництво будинку для літніх людей розпорядилося прищепити від коронавірусу не своїх підопічних, а мера і його оточення. Разом з тим лікар будинку для людей похилого віку та сам мер цю заяву заперечують.

Влада підкреслює, що всі випадки "нецільової вакцинації" розслідуються. Якщо інформація підтвердиться, то будуть відкриті кримінальні справи.

Нагадаємо, уряд Австрії продовжив локдаун до 7 лютого. Влада очікує ще кілька складних місяців.

Як писало РБК-Україна, Австрія з 15 січня посилила правила в'їзду в країну через пандемію. Відтепер всі, включаючи громадян Австрії, перед перетином кордону повинні пройти електронну реєстрацію.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Австріявакцина от коронавируса