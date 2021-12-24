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В Австрії планують вводити четверту дозу вакцини: кого щепитимуть

Автор: Сергій Пишкін

Національна рада з вакцинації Австрії, на тлі стрімкого поширення штаму "Омікрон", запропонувала розпочати вводити четверту дозу. В першу чергу, планують щепити медичних працівників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на U.S.News.

Водночас рада відзначила, що сьогодні немає достатньо наукових доказів, аби рекомендувати четверту дозу вакцини широкій громадськості.

"З огляду на неминучу хвилю "Омікрон" четверта вакцинація може бути запропонована в зонах високого ризику (для персоналу охорони здоров’я -ред.) і в системно критичних зонах через шість місяців після третьої вакцинації", – відзначає пресслужба ради.

Також рада зауважила, що четверту дозу можна щепити й "не за призначенням" деяким групам ключових працівників після медичної консультації.

"Досі немає доказів того, що ця додаткова вакцинація може запобігти інфекції. Проте можна припустити, що серйозним захворюванням можна запобігти", – пише пресслужба ради.

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АвстралияВакцинаціяКоронавірус