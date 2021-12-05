В Австрії за відмову від вакцинації будуть карати штрафами від 600 євро: проект закону

Обов'язкова вакцинація в Австрії набуде чинності вже з 1 лютого 2022 року. Наразі законодавці працюють над законопроектом щодо покарання за відмову від щеплення. PULS 24 отримав у своє розпорядження текст цього законопроекту.

Так, відповідно до планів австрійської влади, з 15 березня громадянам віком від 14 років доведеться кожні три місяці сплачувати штраф у розмірі 600 євро за відмову вакцинуватися. Максимальний розмір штрафу досягатиме 3600 євро, але при його розрахунку буде враховуватися дохід та фінансовий стан громадянина.

Кошти, виручені зі штрафів планують відправити на підтримку австрійських лікарень.

Кому штрафи не будуть загрожувати: