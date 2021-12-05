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В Австрії за відмову від вакцинації будуть карати штрафами від 600 євро: проект закону

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Австрія, Неділя 05 грудня 2021 22:48
В Австрії за відмову від вакцинації будуть карати штрафами від 600 євро: проект закону Фото: Австрія планує запровадити штрафи за відмову від щеплення (facebook.com/EuropeanCommission)
Автор: Дмитро Левицький

В Австрії планують запровадити штрафи за відмову від обов'язкової вакцинації від коронавірусу. Розмір штрафу починатиметься з 600 євро та може досягати 3600 євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на австрійське видання PULS 24.

Обов'язкова вакцинація в Австрії набуде чинності вже з 1 лютого 2022 року. Наразі законодавці працюють над законопроектом щодо покарання за відмову від щеплення. PULS 24 отримав у своє розпорядження текст цього законопроекту.

Так, відповідно до планів австрійської влади, з 15 березня громадянам віком від 14 років доведеться кожні три місяці сплачувати штраф у розмірі 600 євро за відмову вакцинуватися. Максимальний розмір штрафу досягатиме 3600 євро, але при його розрахунку буде враховуватися дохід та фінансовий стан громадянина.

Кошти, виручені зі штрафів планують відправити на підтримку австрійських лікарень.

Кому штрафи не будуть загрожувати:

  • діти до 14 років;
  • вагітні;
  • люди з протипоказаннями до вакцинації;
  • одужалі від COVID-19.

Нагадаємо, раніше австрійські ЗМІ писали, що в Австрії хочуть саджати у в'язницю за відмову від вакцинації або карати штрафом 7200 євро.

Як відомо, Австрія стала першою країною ЄС, яка зробила вакцинацію від коронавірусу обов'язковою.

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