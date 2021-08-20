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В Австрії виявили перший випадок зараження штамом "Лямбда"

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Австрія, П'ятниця 20 серпня 2021 15:16
В Австрії виявили перший випадок зараження штамом "Лямбда" Фото: в Австрії виявили перший випадок зараження штамом "Лямбда" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Австрії зареєстрували перший випадок зараження штамом коронавірусу "Лямбда". Хворобу виявили у громадянина Перу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kurier.

З відповідною заявою сьогодні виступив радник з питань охорони здоров'я Ульріке Кенігсбергер-Людвіг.

За його словами, захворів громадянин Перу, який напередодні перебував у місті Ґенсерндорф (Нижня Австрія).

Вказано, що після отримання позитивного тесту, чоловіка було відправлено на самоізоляцію.

"Чоловік уже одужав. Він нікого не заразив", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що вперше штам "Лямбда" був виявлений у серпні 2020 року в Південній Америці на території Чилі, Еквадору, Аргентини і Перу.

Нагадаємо, в Норвегії заявили про перший випадок зараження штамом коронавірусу "Лямбда".

Додамо, що про виявлення "Лямбди" також заявили і в Чехії.

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