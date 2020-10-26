В Австрії можуть ввести локдаун через зростання нових випадків COVID-19

Сьогодні, 26 жовтня, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що в країні знову можуть ввести жорсткий карантин, якщо існуючі обмеження не допоможуть сповільнити зростання кількості заражень коронавірусом. Він вважає, що ситуація наразі дуже серйозна.

Про це повідомляє CNN.

За словами Курца, ситуація в лікарнях буде мати вирішальне значення для визначення необхідності повторного локдауну. Він додав, що метою посилення обмежень є запобігання переповнення відділень інтенсивної терапії.

"Жодна країна у світі не може допустити, щоб реанімації були переповненими", - сказав Себастьян Курц.

Він також зазначив, що в країні наразі спостерігається високий приріст нових випадків коронавірусу.

"Ми переживаємо масове експоненціальне зростання... Ситуація дуже і дуже серйозна, навіть для тих, хто все ще не хоче в це вірити", - сказав Курц.

Зазначимо, протягом останніх кількох днів в країні з населенням близько 8,8 млн осіб майже щоденно реєстрували рекордні показники заражень. Найвищий - 3614 за добу - зафіксували 24 жовтня.

Нагадаємо, уряд Австрії з 23 жовтня ввів нові карантинні обмеження через прискорення темпів поширення коронавірусу в країні.

Також раніше в Австрії ввели масочний режим в магазинах і школах.