В Австрії на кордоні людей з підозрою на коронавірус зупинятимуть для перевірки

В Австрії заявили, що зупинятимуть осіб з підозрою на зараження коронавірусом і перевірятимуть перд тим, як перетнути свій кордон. Про це заявив канцлер Австрії Себастіан Курц, повідомляє The Guardian.

В Австрії ще не зафіксовані випадки захворювання на коронавірус, але країна вкрай насторожено діє з огляду на те, що у сусідній Італії - найбільшої в Європі спалах вірусу.

"Що стосується кордонів і транскордонного руху, ми будемо додатково посилювати системи оповіщення з нашими сусідами, і ми негайно накажемо зупинити людину, яка може бути ймовірним носієм захворювання, якщо у нас буде підозра", - сказав Курц.

Зазначимо, в Італії в результаті поширення коронавірусу вже зафіксували п'ятий випадок смерті. Як повідомили у Департаменті цивільного захисту, на даний момент в Італії зареєстровано понад 200 випадків захворювання коронавірусом.

Нагадаємо, сьогодні вночі Австрія призупинила всі поїзди з Італії, які проходять через перевал Бреннер, щоб запобігти подальшому поширенні коронавірусу. Повідомлялося, що рух пасажирських поїздів були припинені в обох напрямках.

Пізніше Австрія відновила залізничне сполучення з Італією.

Також повідомлялося, що пасажирам рейсу авіакомпанії Alitalia з Риму не дозволили зійти з літака після приземлення в аеропорту острова Маврикія у зв’язку із загрозою поширення коронавірусу.