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В Австрії тестуватимуть випадкових людей для дослідження поширення коронавірусу

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 15:54
В Австрії тестуватимуть випадкових людей для дослідження поширення коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Раніше в Австрії тестували тільки тих, хто мав симптоми хвороби

Щоб зрозуміти наскільки коронавірус поширився в Австрії, влада проведе репрезентативне тестування 2 тис. людей. Про це повідомляє CNN.

Як повідомляється, раніше в Австрії тестували тільки тих, хто мав симптоми коронавірусу, але зараз, для того щоб отримати краще уявлення про його поширення в країні, уряд прийняв рішення щодо проведення випадкового тестування. Так, з цією метою буде використано 2 тис. тестів.

Також так звані фокус-тести проводяться серед медиків та співробітників супермаркетів.

Як зазначається, в Австрії зараз 11 171 хворий на коронавірус, з них померло 158 осіб.

Нагадаємо, на тлі пандемії коронавірусу безробіття в Австрії досягло рекорду з часів Другої світової війни, піднявшись з 7,5% до 12,2%. В цілому кількість безробітних перевищує 500 тисяч осіб, що на 52,5% більше в порівнянні з показниками березня 2019 року.

Також з Австрії вилетів спецрейс з українцями, які не могли дістатися додому після закриття кордонів через пандемію коронавірусу. На борту літака авіакомпанії SkyUp знаходилось 128 пасажирів.

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