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Австралийский доброволец погиб в боях за Украину

Фото: Австралийский доброволец погиб в боях за Украину (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Брисбена (Австралия) Тревор Кьелдала погиб во время боевых действий в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел и торговли Австралии, которое приводит ABC .

Офис министра иностранных дел Пенни Вонга подтвердил, что господин Кельдал был из Брисбена. Представитель Департамента иностранных дел и торговли заявил, что официальные лица оказывали консульскую помощь семье мужчины.

"Мы выражаем наши глубокие соболезнования семье и просим уважать их частную жизнь в это трудное время. Мы не можем предоставить дополнительные комментарии", - сказал представитель.

Родственники добровольца подтвердили факт гибели и заявили, что Тревор был любимым членом семьи.

"Мои соболезнования семье этого мужчины и его друзьям. Его смерть трагическая новость. Напоминаю людям, чтобы они не ездили в Украину. Это опасное место", - заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Напомним, что на войне в Украине погиб австралийский доброволец.

Также стало известно, что Австралия направит Украину партию бронетранспортеров Bushmaster.

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