В Австрии произошла стрельба в школе: по меньшей мере десять погибших, среди них ученики

По официальным данным, погибли десять человек, среди них дети, по меньшей мере один взрослый и сам нападавший.

Еще десятки человек получили ранения. Их состояние пока не разглашается, личности погибших также устанавливаются. По словам представителей Министерства внутренних дел Австрии, угрозы для населения пока нет.

Что известно о стрелке

Злоумышленником оказался 22-летний бывший ученик этой школы. По предварительным данным, он действовал сам и имел при себе пистолет и длинноствольное ружье, вероятно дробовик.

Власти подтвердили, что после инцидента ситуация была взята под контроль - полиция среагировала оперативно, уже около полудня территорию объявили безопасной.

Школьников и учителей эвакуировали в соседний зал имени Гельмута Листа, где с ними работают психологи и волонтеры Красного Креста. Для родителей организовали пункт встречи в зале ASKО, полиция призвала не пытаться самостоятельно забирать детей из школы.

На место трагедии прибыли министр внутренних дел Герхард Карнер и мэр Граца. Территорию вокруг школы полностью перекрыли, вооруженные полицейские контролируют все подходы, общественный транспорт перенаправили.

Экстренные службы продолжали работать на месте до полудня.