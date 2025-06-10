В Австрии произошла стрельба в школе: по меньшей мере десять погибших, среди них ученики

Во вторник утром в австрийском городе Грац в школе на улице Драйершютценгассе открыли стрельбу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kurier.
По официальным данным, погибли десять человек, среди них дети, по меньшей мере один взрослый и сам нападавший.
Еще десятки человек получили ранения. Их состояние пока не разглашается, личности погибших также устанавливаются. По словам представителей Министерства внутренних дел Австрии, угрозы для населения пока нет.
Злоумышленником оказался 22-летний бывший ученик этой школы. По предварительным данным, он действовал сам и имел при себе пистолет и длинноствольное ружье, вероятно дробовик.
Власти подтвердили, что после инцидента ситуация была взята под контроль - полиция среагировала оперативно, уже около полудня территорию объявили безопасной.
Школьников и учителей эвакуировали в соседний зал имени Гельмута Листа, где с ними работают психологи и волонтеры Красного Креста. Для родителей организовали пункт встречи в зале ASKО, полиция призвала не пытаться самостоятельно забирать детей из школы.
На место трагедии прибыли министр внутренних дел Герхард Карнер и мэр Граца. Территорию вокруг школы полностью перекрыли, вооруженные полицейские контролируют все подходы, общественный транспорт перенаправили.
Экстренные службы продолжали работать на месте до полудня.
Напомним, что 4 февраля масштабная стрельба произошла в школе города Эребру на юге Швеции. Уже известно о погибших.
Среди погибших был и подозреваемый в совершении преступления. Ранее он не попадал в поле зрения полиции.
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