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В Австрии произошла стрельба в школе: по меньшей мере десять погибших, среди них ученики

Вторник 10 июня 2025 14:25
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В Австрии произошла стрельба в школе: по меньшей мере десять погибших, среди них ученики Фото: В Граце произошла стрельба в школе (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Во вторник утром в австрийском городе Грац в школе на улице Драйершютценгассе открыли стрельбу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kurier.

По официальным данным, погибли десять человек, среди них дети, по меньшей мере один взрослый и сам нападавший.

Еще десятки человек получили ранения. Их состояние пока не разглашается, личности погибших также устанавливаются. По словам представителей Министерства внутренних дел Австрии, угрозы для населения пока нет.

Что известно о стрелке

Злоумышленником оказался 22-летний бывший ученик этой школы. По предварительным данным, он действовал сам и имел при себе пистолет и длинноствольное ружье, вероятно дробовик.

Власти подтвердили, что после инцидента ситуация была взята под контроль - полиция среагировала оперативно, уже около полудня территорию объявили безопасной.

Школьников и учителей эвакуировали в соседний зал имени Гельмута Листа, где с ними работают психологи и волонтеры Красного Креста. Для родителей организовали пункт встречи в зале ASKО, полиция призвала не пытаться самостоятельно забирать детей из школы.

На место трагедии прибыли министр внутренних дел Герхард Карнер и мэр Граца. Территорию вокруг школы полностью перекрыли, вооруженные полицейские контролируют все подходы, общественный транспорт перенаправили.

Экстренные службы продолжали работать на месте до полудня.

Напомним, что 4 февраля масштабная стрельба произошла в школе города Эребру на юге Швеции. Уже известно о погибших.

Среди погибших был и подозреваемый в совершении преступления. Ранее он не попадал в поле зрения полиции.

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