В Австрии произошла стрельба в школе: по меньшей мере десять погибших, среди них ученики
Во вторник утром в австрийском городе Грац в школе на улице Драйершютценгассе открыли стрельбу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kurier.
По официальным данным, погибли десять человек, среди них дети, по меньшей мере один взрослый и сам нападавший.
Еще десятки человек получили ранения. Их состояние пока не разглашается, личности погибших также устанавливаются. По словам представителей Министерства внутренних дел Австрии, угрозы для населения пока нет.
Что известно о стрелке
Злоумышленником оказался 22-летний бывший ученик этой школы. По предварительным данным, он действовал сам и имел при себе пистолет и длинноствольное ружье, вероятно дробовик.
Власти подтвердили, что после инцидента ситуация была взята под контроль - полиция среагировала оперативно, уже около полудня территорию объявили безопасной.
Школьников и учителей эвакуировали в соседний зал имени Гельмута Листа, где с ними работают психологи и волонтеры Красного Креста. Для родителей организовали пункт встречи в зале ASKО, полиция призвала не пытаться самостоятельно забирать детей из школы.
На место трагедии прибыли министр внутренних дел Герхард Карнер и мэр Граца. Территорию вокруг школы полностью перекрыли, вооруженные полицейские контролируют все подходы, общественный транспорт перенаправили.
Экстренные службы продолжали работать на месте до полудня.
Напомним, что 4 февраля масштабная стрельба произошла в школе города Эребру на юге Швеции. Уже известно о погибших.
Среди погибших был и подозреваемый в совершении преступления. Ранее он не попадал в поле зрения полиции.
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