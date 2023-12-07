Австралия ввела санкции против россиян за отравление оппозиционера Кара-Мурзы: список

Сегодня Австралия ввела целевые финансовые санкции и запреты на поездки в отношении трех агентов Федеральной службы безопасности (ФСБ), причастных к отравлению российского оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзы в 2015 и 2017 годах.

Австралия также ввела целевые финансовые санкции и запреты на поездки в отношении десяти человек, включая заместителя российского министра, которые связаны с политически мотивированным арестом, судебным процессом и вынесением приговора господину Кара-Мурзе.

"Те, кто несет ответственность за ужасающие репрессии России против гражданского общества, правозащитников, независимых журналистов, деятелей оппозиции и групп меньшинств, должны быть привлечены к ответственности", - заявила Пенни Вонг.

Согласно списку, опубликованному на сайте правительства Австралии, под санкции, в частности, попали:

судьи Мосгорсуда Виталий Белицкий и Екатерина Дорохина,

судья Басманного районного суда Елена Ленская,

прокурор Борис Локтионов,

замглавы Минюста Олег Свириденко,

начальник Главного следственного управления Денис Колесников,

следователь Главного следственного управления СКР Андрей Задачин.

Дело Кара-Мурзы

Журналиста и оппозиционного политика пытались отравить в 2015 и 2017 годах.

Несмотря на начало полномасштабной войны в Украине, российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза остался в России. Весной 2022 года он был задержан по обвинению в распространении фейков о российской армии, а затем против него возбудили еще два уголовных дела и предъявили обвинения в государственной измене.

В середине апреля 2023 года Кара-Мурзу приговорили к 25 годам лишения свободы. Дело рассматривали в закрытом режиме.

Спустя несколько дней, Великобритания ввела дополнительные санкции против пяти россиян из-за приговора оппозиционеру.

В начале июня ЕС также ввел санкции против девяти россиян, причастных к аресту Кара-Мурзы.