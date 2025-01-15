Австралия вызвала российского посла из-за сообщения о гибели пленного солдата

Россияне могли убить пленного австралийского гражданина Оскара Дженкинса, который воевал за Украину. Австралия обещает "принять самые решительные меры", если эта информация подтвердится.

Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Албанизи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет издание, правительство Австралии уже обратилось к российским властям с просьбой немедленно подтвердить статус Оскара Дженкинса и остается "серьезно обеспокоенным" сообщениями о его гибели.

"Мы будем ждать, когда появятся факты. Но если Оскару Дженкинсу был нанесен какой-то вред, это абсолютно достойно осуждения, и австралийское правительство примет самые решительные меры", - сказал Албанизи.

На вопрос о том, вышлет ли Австралия российского посла или отзовет своего посланника в Москве, Албанизи сказал, что его правительство определит свою реакцию после проверки всех сообщений.

В то же время министр иностранных дел Пенни Вонг сказала, что Австралия поддерживала "очень сложные отношения в течение многих лет" с Россией при разных правительствах.

"Мы рассмотрим факты, когда они будут установлены, но я хочу четко заявить, что все варианты остаются на столе", - сказала Вонг.

Кто такой Дженкинс

По данным СМИ, Дженкинс это учитель из Мельбурна, который служил вместе с украинскими военными. Он был захвачен Россией в плен в прошлом году. Тогда же было опубликовано видео, как его, одетого в боевую форму, спрашивают, не является ли он наемником.

Напомним, в июле прошлого года австралийская военнослужащая и ее муж были арестованы по подозрению в шпионаже в пользу России.

Следователи утверждают, что супруги - оба граждане Австралии российского происхождения - получили материалы Австралийских сил обороны (ADF), чтобы поделиться ими с Москвой. Однако австралийская полиция утверждает, что "никакой существенной компрометации" военных секретов обнаружено не было.