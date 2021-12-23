Австралія встановила антирекорд із захворюваності на COVID: у країні знову ввели обмеження

В Австралії зареєстрували понад 8 200 нових випадків захворювання на COVID-19, що на сьогоднішній день є найбільшим щоденним зростанням з моменту початку пандемії. Тому в країні знову ввели карантинні обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Попередній добовий рекорд захворюваності на коронавірус в Австралії становив 5 600 випадків. Він був поставлений днем раніше. Більшість із них зареєстрували в штатах Новий Південний Уельс та Вікторія.

Країна ввела обмеження перед Різдвом: обов'язкове носіння маски в приміщеннях, обмеження місткості та перевірка QR-коду.

Зазначають, що на сьогоднішній день в Австралії рівень вакцинації двома дозами перевищує 90%. У країні проживає близько 17 млн людей.