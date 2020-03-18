Австралія оголосила надзвичайну ситуація через коронавірус

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон оголосив у країні надзвичайний стан в галузі біологічної безпеки у зв'язку з пандемією коронавирусу. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначив Моррісон, громадяни Австралії повинні відмовитися від усіх поїздок за кордон через пандемію коронавірусу, яка може тривати не менше шести місяців.

"Життя в Австралії змінюється, так як вона змінюється по всьому світу. Життя продовжить змінюватися, оскільки ми маємо справу з глобальною коронавірусом. Таке трапляється раз на сто років", - повідомив він.

Режим надзвичайної ситуації дає уряду повноваження закривати міста чи регіони, запроваджувати комендантську годину і оголошувати карантин, якщо це необхідно для стримування розповсюдження вірусу.

Також в Австралії заборонили проведення необов'язкових масових заходів чисельністю понад 100 осіб. При цьому заборона не стосується шкіл, громадського транспорту та торговельних центрів.

Відзначимо, на даний момент в Австралії зареєстровано більше 500 випадків коронавіруса.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Сербії у зв'язку з коронавірусом ввели комендантську годину. В період комендантської години на вулицях можуть перебувати тільки поліцейські, військові.

В Україні 17 березня кількість випадків коронавіруса збільшилася до 14. При цьому померла 33-річна жінка з Чернівецької області. Проте лікарі вважають, що причиною її смерті були супутні діагнози і хвороби, не пов'язаними з коронавірусом.