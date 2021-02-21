Австралія розпочала вакцинацію від коронавірусу

Як повідомляється, першою вакцину отримала австралійка, яка народжена у Польщі 84-річна Джейн Малисяк. Крім того, серед перших щеплення вакциною виробництва Pfizer отримав також прем’єр-міністр Скот Морісон й головний санітарний лікар країни Пол Келлі.

Окрім них щеплення отримала невелика група резидентів й співробітників закладів тривалого проживання й медиків, які працюють на передовій.

"Розпочинається наша програма вакцинування, тож ми як передова група сьогодні перебуваємо тут, аби передати кілька дуже важливих меседжів: це безпечно, це важливо, і ми мусимо розпочати із найбільш уразливих й людей на передовій", - сказав Морісон.

Міністр охорони здоров’я Австралії Грег Хант зауважив, що рішення зробити перші щеплення політичним лідерам було ухвалено для підвищення довіри населення до вакцин.