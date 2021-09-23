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Австралія готується відкрити міжнародні кордони після COVID-обмежень

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Австралія, Четвер 23 вересня 2021 07:20
Австралія готується відкрити міжнародні кордони після COVID-обмежень Фото: Австралія готується відкрити кордони після карантину (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міжнародні кордони Австралії можуть бути відкриті до 25 грудня поточного року. Таку заяву зробив федеральний міністр туризму, торгівлі та інвестицій Ден Теан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ABC.

За словами глави відомства, на тлі зростання числа вакцинованих проти COVID-19 жителів країни влада готує систему контролю на кордоні, яка дозволить людям "залишати Австралію і повертатися, не проходячи карантин в готелях".

"Ми маємо дотримуватися Національного плану, виконання якого дасть можливість відкрити міжнародний кордон при збереженні темпів вакцинації не пізніше Різдва 25 грудня", - сказав Теан.

Відповідно до Національного плану, прийнятого урядом Австралії наприкінці липня, австралійцям буде дозволено знову виїжджати за кордон після того, як 80% жителів країни старше 16 років будуть щеплені двома компонентами вакцини проти коронавірусу, схваленої національним регулятором.

Попри те, що лідери всіх австралійських регіонів спочатку погодилися з цим планом, пізніше прем'єр-міністри двох найбільших штатів країни - Західної Австралії й Квінсленду - заявили, що не стануть відкривати кордони своїх регіонів, поки коронавірус не буде повністю ліквідований в країні та 90% її жителів не будуть щеплені проти COVID-19. Попри тиск з боку федеральної влади, глави регіональних урядів повідомляють, що не планують відкривати свої кордони для іноземців або жителів інших регіонів Австралії раніше середини квітня 2022 року.

Австралійські кордони були закриті 24 березня 2021 року на тлі пандемії. За рішенням уряду, іноземцям в'їзд в країну заборонений, а австралійці можуть повернутися додому, але число репатріантів обмежена до 3,5 тис.на тиждень. За даними МЗС країни, до теперішнього моменту близько 45 тис.громадян Австралії очікують повернення на батьківщину, і близько 4,7 тис. з них повідомили, що знаходяться в скрутному становищі.

Нагадаємо, влада Індії планує відкрити країну для іноземних туристів. Про це вона оголосить найближчими днями.

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