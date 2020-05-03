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Австралія фіксує збільшення числа заражених COVID-19 на тлі ослаблення карантину

Новини » Коронавірус     03.05.2020 - 08:39
Австралія фіксує збільшення числа заражених COVID-19 на тлі ослаблення карантину
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В одному з штатів зафіксували різкий спалах коронавірусу

В Австралії збільшується кількість заражених на коронавірус на тлі ослаблення карантину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як повідомляється, в штаті Вікторія в неділю спостерігається найбільше збільшення числа нових випадків коронавірусу за кілька тижнів.

У штаті Новий Південний Уельс зафіксували спалах інфекцій в установі по догляду за людьми похилого віку.

За словами представників МОЗ Австралії, в неділю в штаті Вікторія було зареєстровано 13 нових випадків, причому 6 з них випадків були пов'язані зі скупченням людей на м'ясопереробному підприємстві в Мельбурні.

"Що мене турбує, так це невідомість. Ми можемо ідентифікувати цих людей ... саме так ми переможемо вірус", - заявила на брифінгу міністр охорони здоров'я Вікторії Дженні Микакос, закликаючи більшу кількість людей пройти тестування.

За даними Мінохоронздоров'я країни, за останній тиждень в Австралії реєструвалося в середньому тільки по 13 нових випадків в день, а щоденний рівень інфекцій був значно нижче 1%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Австралії друга за величиною авіакомпанія стала банкрутом через коронавірус. Вона займала приблизно 31% ринку австралійських авіаперевезень. Компанія переходить у зовнішнє управління.

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