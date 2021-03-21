Австралія буде виробляти вакцину від коронавірусу AstraZeneca

Австралійський регуляторний орган лікарських засобів (TGA) схвалив виробництво в країні вакцини від коронавірусу британо-шведської компанії AstraZeneca. Виробництво даної вакцини буде проводитися на двох підприємствах у Мельбурні.
Про це йдеться в заяві TGA.
Схвалення виробництва вакцини AstraZeneca в Австралії назвали важливим кроком для боротьби з пандемією COVID.
"Сьогодні Управління терапевтичних товарів схвалив виробництво вакцини від COVID-19 AstraZeneca в Австралії. Даний крок був зроблений слідом за рішенням регулятора від 16 лютого 2021 року про схвалення вакцини AstraZeneca, виробленої за кордоном", - йдеться в заяві.
Очікується, що перші партії препарату будуть готові через кілька днів після отримання Австралією останнього пакету документів від AstraZeneca.
В Австралії процес вакцинації розпочався 22 лютого. Щеплення робляться препаратами AstraZeneca і Pfizer/BioNTech. Щеплено вже близько 165 тисяч австралійців.
Нагадаємо, в березні в Європі розгорівся скандал навколо вакцини AstraZeneca. Багато країн призупинили використання препарату після появи інформації про можливе утворення тромбозу після щеплення цією вакциною.
Раніше на цьому тижні Європейського агентства з контролю медикаментів (EMA) заявило про безпеку вакцини AstraZeneca після додаткових досліджень. Після цього ряд країн оголосили про відновлення вакцинації даним препаратом.
Як повідомляло РБК-Україна, експерт-імунолог Федір Лапій заявив, що скандал навколо вакцини AstraZeneca був викликаний політичними питаннями. Зокрема, до нього могла бути причетна Росія, яка намагається просунути свою вакцину від COVID "Супутник V".