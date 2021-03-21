RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Австралія буде виробляти вакцину від коронавірусу AstraZeneca

Автор: Ігор Литвиненко

Австралійський регуляторний орган лікарських засобів (TGA) схвалив виробництво в країні вакцини від коронавірусу британо-шведської компанії AstraZeneca. Виробництво даної вакцини буде проводитися на двох підприємствах у Мельбурні.

Про це йдеться в заяві TGA.

Схвалення виробництва вакцини AstraZeneca в Австралії назвали важливим кроком для боротьби з пандемією COVID.

"Сьогодні Управління терапевтичних товарів схвалив виробництво вакцини від COVID-19 AstraZeneca в Австралії. Даний крок був зроблений слідом за рішенням регулятора від 16 лютого 2021 року про схвалення вакцини AstraZeneca, виробленої за кордоном", - йдеться в заяві.

Очікується, що перші партії препарату будуть готові через кілька днів після отримання Австралією останнього пакету документів від AstraZeneca.

В Австралії процес вакцинації розпочався 22 лютого. Щеплення робляться препаратами AstraZeneca і Pfizer/BioNTech. Щеплено вже близько 165 тисяч австралійців.

Нагадаємо, в березні в Європі розгорівся скандал навколо вакцини AstraZeneca. Багато країн призупинили використання препарату після появи інформації про можливе утворення тромбозу після щеплення цією вакциною.

Раніше на цьому тижні Європейського агентства з контролю медикаментів (EMA) заявило про безпеку вакцини AstraZeneca після додаткових досліджень. Після цього ряд країн оголосили про відновлення вакцинації даним препаратом.

Як повідомляло РБК-Україна, експерт-імунолог Федір Лапій заявив, що скандал навколо вакцини AstraZeneca був викликаний політичними питаннями. Зокрема, до нього могла бути причетна Росія, яка намагається просунути свою вакцину від COVID "Супутник V".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Австралияпроизводствовакцина від коронавірусу
Читайте також
Вакцинація в Україні: щеплення отримали ще близько 4 тисяч людей
WSJ: Вчені виявили можливий зв'язок вакцини AstraZeneca і тромбоемболії
Прогноз погоди