В Австралії жінка померла після щеплення AstraZeneca

Жителька південної Австралії померла після щеплення вакциною AstraZeneca. Це перший зафіксований летальний випадок від імунізації у даному регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Australian.
"72-річна жінка померла після отримання вакцини проти AstraZeneca. Її смерть, пов'язана з щепленням, що зробить це першим випадком смертності від вакцини в південній Австралії з початку епідемії", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що тромбоз з синдромом тромбоцитопенії (TTS) був підтверджений у жінки після проведення щеплення.
Зазначено, що це рідкісний випадок, адже загальна кількість підтверджених випадків TTS в Австралії становить 76 після приблизно п’яти мільйонів введених доз вакцини AstraZeneca.
Як повідомляють медики, жінка отримала першу дозу вакцини 24 червня, а вже 5 липня їй стало зле, після чого її госпіталізували.
Наразі її смерть розслідується.
Нагадаємо, що в Італії 18-річна дівчина померла після щеплення препаратом AstraZeneca.