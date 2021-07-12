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В Австралії жінка померла після щеплення AstraZeneca

Автор: Марія Кучерявець

Жителька південної Австралії померла після щеплення вакциною AstraZeneca. Це перший зафіксований летальний випадок від імунізації у даному регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Australian.

"72-річна жінка померла після отримання вакцини проти AstraZeneca. Її смерть, пов'язана з щепленням, що зробить це першим випадком смертності від вакцини в південній Австралії з початку епідемії", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що тромбоз з синдромом тромбоцитопенії (TTS) був підтверджений у жінки після проведення щеплення.

Зазначено, що це рідкісний випадок, адже загальна кількість підтверджених випадків TTS в Австралії становить 76 після приблизно п’яти мільйонів введених доз вакцини AstraZeneca.

Як повідомляють медики, жінка отримала першу дозу вакцини 24 червня, а вже 5 липня їй стало зле, після чого її госпіталізували.

Наразі її смерть розслідується.

Нагадаємо, що в Італії 18-річна дівчина померла після щеплення препаратом AstraZeneca.

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