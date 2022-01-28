В Австралії зафіксовано найбільш смертоносний день пандемії COVID

В Австралії зареєстрували рекордну кількість смертей від коронавірусу за добу. 27 січня від хвороби померло 98 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Попередній максимум смертей із початку пандемії був 21 січня. Тоді було зареєстровано 88 смертей.

У країні також було проведено понад 7,3 млн ревакцинацій. Міністр охорони здоров'я Нового Південного Уельсу Бред Хаззард сказав, що людям, які нещодавно заразилися COVID-19, слід почекати від чотирьох до шести тижнів після зараження, щоб отримати ревакцинацію.

"Ми знаємо, що початкова інфекція потенційно дає вам невеликий захист від коронавірусу, але ми справді ще не знаємо, наскільки. Але ми знаємо, що бустер забезпечить вам високий рівень захисту від тяжких захворювань та смерті", - сказав він.