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В Австралії друга за величиною авіакомпанія стала банкрутом через коронавірус

Новини » Економіка     21.04.2020 - 05:40
В Австралії друга за величиною авіакомпанія стала банкрутом через коронавірус
Ілюстративне фото (virginaustralia)

Авіакомпанія Virgin Australia перейшла під зовнішнє управління

Авіакомпанія Virgin Australia, друга за величиною в країні, збанкрутувала через проблеми на тлі кризи. Як передає РБК-Україна, про це йдеться на сайті перевізника.

Virgin Australia займає приблизно 31% ринку австралійських авіаперевезень. Компанія переходить у зовнішнє управління. Керуючою стане міжнародна компанія Deloitte.

"Virgin Australia Holdings Limited передана під зовнішнє управління для рекапіталізації і для того, щоб забезпечити більш міцне фінансове становище компанії по закінченні кризи з коронавірусом", - повідомили в авіакомпанії.

Авіакомпанія продовжить виконувати рейси для транспортування працівників служб життєзабезпечення і для вантажів. Також літаками цієї компанії будуть повертати громадян Австралії додому.

Нагадаємо, фахівці Міжнародного валютного фонду вважають, що прогноз падіння світової економіки в зв'язку з пандемією коронавірусу може виглядати оптимістично, ніж реальність. Поки що в МВФ прогнозують падіння на 3%.

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