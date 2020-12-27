В Австралії посилили обмеження на переміщення через коронавірус

В австралійському Сіднеї посилили обмеження розповсюдження через коронавірус. Введено низку заборон на пересування жителів кількох районів і на збори людей, за останню добу в Австралії зареєстрували 26 заражень коронавірусом.

Рішення про обмеження взяли влади штату Новий Південний Уельс.

Жителям півострівної частини району Північних пляжів потрібно залишатися вдома. Збиратися можна лише на відкритому повітрі групами до 5 осіб. Для решти південної частини району дозволено збиратися групами до 10 осіб.

З дому можна виходити тільки за продуктами та товарами першої необхідності, для отримання медичних послуг і для поїздок на роботу і навчання (якщо не можна працювати і вчитися дистанційно). Заборонено виїжджати в інші райони Сіднея.

Загальне число заражень в Австралії становить 28,3 тис. Померли менше ніж 1 тис. жителів країни. Країна знаходиться на 100 місці за кількістю заражень.

Нагадаємо, на початку листопада в Австралії не було зареєстровано нових випадків зараження COVID-19. У зв'язку з цим влада ослабила карантин.