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В Австралії посилили обмеження на переміщення через коронавірус

Автор: Артур Родивилов

В австралійському Сіднеї посилили обмеження розповсюдження через коронавірус. Введено низку заборон на пересування жителів кількох районів і на збори людей, за останню добу в Австралії зареєстрували 26 заражень коронавірусом.

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Рішення про обмеження взяли влади штату Новий Південний Уельс.

Жителям півострівної частини району Північних пляжів потрібно залишатися вдома. Збиратися можна лише на відкритому повітрі групами до 5 осіб. Для решти південної частини району дозволено збиратися групами до 10 осіб.

З дому можна виходити тільки за продуктами та товарами першої необхідності, для отримання медичних послуг і для поїздок на роботу і навчання (якщо не можна працювати і вчитися дистанційно). Заборонено виїжджати в інші райони Сіднея.

Загальне число заражень в Австралії становить 28,3 тис. Померли менше ніж 1 тис. жителів країни. Країна знаходиться на 100 місці за кількістю заражень.

Нагадаємо, на початку листопада в Австралії не було зареєстровано нових випадків зараження COVID-19. У зв'язку з цим влада ослабила карантин.

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