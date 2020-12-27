ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Австралії посилили обмеження на переміщення через коронавірус

Сідней, Неділя 27 грудня 2020 05:15
В Австралії посилили обмеження на переміщення через коронавірус
Фото: Сідней (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

В австралійському Сіднеї посилили обмеження розповсюдження через коронавірус. Введено низку заборон на пересування жителів кількох районів і на збори людей, за останню добу в Австралії зареєстрували 26 заражень коронавірусом.

Рішення про обмеження взяли влади штату Новий Південний Уельс.

Жителям півострівної частини району Північних пляжів потрібно залишатися вдома. Збиратися можна лише на відкритому повітрі групами до 5 осіб. Для решти південної частини району дозволено збиратися групами до 10 осіб.

З дому можна виходити тільки за продуктами та товарами першої необхідності, для отримання медичних послуг і для поїздок на роботу і навчання (якщо не можна працювати і вчитися дистанційно). Заборонено виїжджати в інші райони Сіднея.

Загальне число заражень в Австралії становить 28,3 тис. Померли менше ніж 1 тис. жителів країни. Країна знаходиться на 100 місці за кількістю заражень.

Нагадаємо, на початку листопада в Австралії не було зареєстровано нових випадків зараження COVID-19. У зв'язку з цим влада ослабила карантин.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі СиднейКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся