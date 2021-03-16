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В Австралії тисячі людей вийшли на мітинг проти сексуального насильства

Автор: РБК-Україна

В Австралії десятки тисяч людей вийшли на мітинг, закликаючи до гендерної рівності і справедливості для жертв сексуального насильства. Масові протести пройшли в 40 містах країни.

Про це повідомляє Reuters.

Мітинги пройшли в рамках ініціативи "Справедливість 4 березня" і були викликані недавньою хвилею звинувачень у сексуальних наругах, дискримінації та неправомірних діях у вищих політичних установах Австралії.

Під час мітингів протестувальники були одягнені в чорне. Таким чином вони намагалися продемонструвати свою "силу і траур". Люди скандували: "Нас не змусять замовкнути".

Також у Мельбурні учасниці мітингу несли білий прапор, довжиною в кілька метрів. На ньому були написані імена жінок, убитих в Австралії в результаті гендерного насильства з 2008 року.

В Канберрі біля будівлі парламенту протестувальники готувалися подати дві петиції з вимогою змін, але прем'єр-міністр Скотт Моррісон до них так і не вийшов.

Протести були викликані заявами генерального прокурора Крістіана Портера про те, що проти нього було зафіксовано звинувачення у зґвалтуванні 1988 року. Він заперечує свою причетність до злочину.

Обурення громадськості викликав і випадок у справі колишньої політичної радниці Бріттані Хіггінс. Жінка заявила, що її зґвалтували в кабінеті міністра у 2019 році.

Протестувальники вважають неадекватною реакцію уряду на звинувачення в сексуальному насильстві.

Нагадаємо, в Україні посилять покарання за сексуальну експлуатацію дітей. Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що у ВР зробили перший крок до протидії сексизму в рекламі. Документ дає визначення дискримінаційної реклами та дискримінаційної реклами за ознакою статі.

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