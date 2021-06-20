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В Австралії тестують COVID-вакцину у формі спрея

Автор: Даша Харченко

Науковці в Австралії почали клінічні випробування нової форми вакцини проти коронавірусу. Вона буде вводитися за допомогою назального спрею.

Про це повідомляє Голос Америки.

Зазначається, що незалежний комітет з етики схвалив початок досліджень.Випробування проводяться дослідниками компанії Nucleus Network (м. Брісбен).

Вони припускають, що нова вакцина може виявитися ефективнішою, ніж препарати AstraZeneca і Pfizer.

Вакцина-спрей стане доступною пацієнтам приблизно через кілька років.

Медичний директор Nucleus Network Пол Гріффін заявив, що на відміну від вже наявних вакцин, які в основному захищають людей від ускладнень коронавірусу, новий препарат націлений на зниження ризику зараження.

"Основна перевага полягає в тому, що, коли ми вводимо вакцину тим самим шляхом, яким в організм потрапляє патоген або вірус, це підсилює ефективність... і, як ми сподіваємося, фактично запобігає проникненню вірусу", - сказав він.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я Австралії заборонило використання вакцини AstraZeneca серед осіб молодше 60 років. Це пов’язано зі сплеском виникнення тромбів у тих, хто вже отримав щеплення.

Додамо, що в Австралії зафіксували два випадки смерті після COVID-вакцинації.

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Вакцина від коронавірусуВакцинаКоронавірусАвстралия