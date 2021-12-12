В Австралії скоротили інтервал перед бустерним щепленням через штам "Омікрон"

"Бустерна доза через п'ять або більше місяців після другої дози дозволить переконатися, що захист від первинного курсу ще сильніше і триваліше, і допоможе запобігти поширенню вірусу", - сказав міністр охорони здоров'я Грег Хант.

При цьому він додав, що згідно з даними з Ізраїлю, бустери сприяють зниженню рівня інфікування у відповідних вікових групах, важких захворювань в осіб старше 40 років і смертності в осіб старше 60 років.

Для ревакцинації в Австралії будуть використовувати вакцини Pfizer і Moderna.

Відзначимо, що Австралія є однією з найбільш вакцинованих країн, де близько 90% людей старше 16 років повністю щеплені від коронавірусу.