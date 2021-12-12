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В Австралії скоротили інтервал перед бустерним щепленням через штам "Омікрон"

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Неділя 12 грудня 2021 15:45
В Австралії скоротили інтервал перед бустерним щепленням через штам "Омікрон" Фото: в Австралії скоротили інтервал перед бустерним щепленням через штам "Омікрон" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Австралії прийняв рішення скоротити термін очікування перед бустерним щепленням від коронавірусу через новий штам "Омікрон". Тепер третє щеплення можна отримати через п'ять місяців після другої дози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Бустерна доза через п'ять або більше місяців після другої дози дозволить переконатися, що захист від первинного курсу ще сильніше і триваліше, і допоможе запобігти поширенню вірусу", - сказав міністр охорони здоров'я Грег Хант.

При цьому він додав, що згідно з даними з Ізраїлю, бустери сприяють зниженню рівня інфікування у відповідних вікових групах, важких захворювань в осіб старше 40 років і смертності в осіб старше 60 років.

Для ревакцинації в Австралії будуть використовувати вакцини Pfizer і Moderna.

Відзначимо, що Австралія є однією з найбільш вакцинованих країн, де близько 90% людей старше 16 років повністю щеплені від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Австралії після Нового року дітей від 5 до 11 років почнуть вакцинувати препаратом Pfizer.

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