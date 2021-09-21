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В Австралії дозволять COVID-вакцинацію дітей від 11 років

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Австралія, Вівторок 21 вересня 2021 08:23
В Австралії дозволять COVID-вакцинацію дітей від 11 років Фото: в Австралії дозволять COVID-вакцинацію дітей від 11 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Австралійської медичної асоціації Омар Хоршід анонсував введення вакцинації від коронавірусу серед дітей від 11 років. Це може статися вже в наступному році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, впровадження імунізації дітей буде насамперед залежати від клінічних випробувань і схвалення регулюючих органів.

"Припускаю, що в наступному році буде проводитися програма вакцинації в школах, тому що на отримання різних дозволів потрібно вдосталь часу та вакцин", - сказав Хоршід.

Насамперед австралійська влада розглядає вакцинацію дітей препаратом Pfizer.

Тому як компанія заявила, що після результатів клінічних випробувань буде домагатися дозволу регулюючих органів в США, Європі та інших країнах на те, що її вакцина буде використовуватися для дітей у віці від 5 до 11 років.

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Австралия Коронавірус Вакцинація
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