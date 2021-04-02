В Австралії розслідують, чи не пов'язаний випадок тромбозу із вакциною AstraZeneca

Австралійські ЗМІ повідомляють, що 44-річний чоловік потрапив до лікарні Мельбурна з можливим згортанням крові після отримання вакцини.

"Наразі слідчі не підтвердили причинно-наслідковий зв'язок з вакциною проти COVID-19 від AstraZeneca, але розслідування триває", - сказав Кідд на брифінгу.

Він додав, що більше подробиць стане відомо в суботу.

Австралійське управління терапевтичних товарів (TGA) раніше заявляло, що вакцина AstraZeneca не асоціюється із збільшенням загального ризику утворення тромбів.