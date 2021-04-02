В Австралії розслідують, чи не пов'язаний випадок тромбозу із вакциною AstraZeneca

В Австралії розслідують випадок з порушенням згортання крові, зафіксований у п'ятницю. Експерти хочуть з'ясувати, чи не пов'язаний інцидент із вакциною проти коронавірусу від компанії AstraZeneca.
Про це заявив австралійський лікар, професор Майкл Кідд, передає Reuters.
Австралійські ЗМІ повідомляють, що 44-річний чоловік потрапив до лікарні Мельбурна з можливим згортанням крові після отримання вакцини.
"Наразі слідчі не підтвердили причинно-наслідковий зв'язок з вакциною проти COVID-19 від AstraZeneca, але розслідування триває", - сказав Кідд на брифінгу.
Він додав, що більше подробиць стане відомо в суботу.
Австралійське управління терапевтичних товарів (TGA) раніше заявляло, що вакцина AstraZeneca не асоціюється із збільшенням загального ризику утворення тромбів.
Нагадаємо, раніше низка країн у ЄС заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів. Пізніше країни оголосили про відновлення вакцинації препаратом компанії AstraZeneca. Рішення було ухвалене після висновку регулятора ЄС щодо переваг вакцини AstraZeneca над можливими ризиками.