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В Австралії оцінили масштаби зараження коронавірусом у світі

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 11:16
В Австралії оцінили масштаби зараження коронавірусом у світі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Австралійський санітарний лікар вважає, що заражених в п'ять або десять разів більше

Головний санітарний лікар Австралії Брендан Мерфі допустив, що в світі коронавірусом могли заразитися до 10 мільйонів людей. Про це повідомляє австралійська телерадіокорпорація ABC.

Однак, Мерфі не сумнівається в достовірності даних щодо випадків зараження коронавірусом у самій Австралії, де кількість заражених складається 5,2 тисячі осіб.

"Реальна кількість (заражених у світі, - ред.), ймовірно, в п'ять або десять разів більше", - заявив Мерфі, говорячи про позначку в мільйон людей.

Відзначимо, за даними Університету Джонса Хопкінса кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 1 мільйон. Найбільше заразилося в Сполучених Штатах Америки - майже 236 тис. осіб. Зазначимо, що 10% інфікованих від світової кількості знаходиться тільки в одному американському штаті Нью-Йорк. За останню добу там заразилися майже 9 тис. американців.

Разом з тим, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

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