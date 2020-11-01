В Австралії жодного випадку коронавірусу: країна може послабити карантин

В Австралії в неділю, 1 листопада, не було зареєстровано нових випадків зараження коронавірусом вперше за майже п'ять місяців. Це відкриває шлях до подальшого ослаблення обмежень соціального дистанціювання.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У штаті Вікторія, найбільш гарячій точці, на яку припадає понад 90% з 907 смертей, пов'язаних з коронавірусом в Австралії, не було зареєстровано жодного нового випадку зараження і жодного випадку смерті другий день поспіль.

Як зазначає агентство, швидкі й суворі заходи вплинули на пандемію до того, як вона створила навантаження на систему охорони громадського здоров'я в Австралії. З початку пандемії в Австралії зареєстровано лише 27,5 тисяч захворювання через швидке закриття міжнародних кордонів та введення обмежень соціального дистанціювання, а також широкомасштабне тестування та відстеження.

Минулого тижня штат Вікторія зняв більшість своїх 111-денних обмежень на ізоляцію - одні з найбільш жорстких і найтриваліших у світі. Головний санітарний лікар штату Вікторія Бретт Саттон натякнув, що в найближчі дні в штаті можуть бути ослаблені та інші обмеження на пересування, але закликав до подальшого дотримання.

"Побачити 50 тисяч випадків в день у Франції, побачити, як Бельгія відправляє пацієнтів за межі країни, тому що вони так перевантажені - ось з чим ми могли б зіткнутися, якщо б не змогли впоратися з цим", - сказав він.

У п'ятницю Австралія попередила своїх громадян про небажаність поїздок в Сполучені Штати через ризик насильства в знак протесту та коронавірус.

Центри США по контролю і профілактиці захворювань (CDC) в суботу повідомили про 9024298 випадки нового коронавірусу, що на 99750 випадків більше в порівнянні з попереднім підрахунком, і заявили, що кількість смертей збільшилася на 1009 до 229109.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я 29 жовтня вперше зафіксувала понад півмільйона випадків захворювання COVID-19 за добу.