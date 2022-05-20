В Австралії виявили перший випадок зараження людини віспою мавп

За даними медиків, він нещодавно повернувся з Європи.

У відомстві уточнили, що хворий звернувся до лікаря загальної практики з симптомами, що свідчать про зараження віспою мавп. Після терміново проведених аналізів медики підтвердили його діагноз і ізолювали заразився і членів його сім'ї.

За словами головного санітарного лікаря штату Керрі Чант, хвороба не є для Австралії ендемічною, проте випадки зараження нею "іноді реєструються у людей, які повернулися з деяких африканських країн, а також у власників завезених домашніх тварин".

"Люди можуть заразитися віспою мавп при дуже тісному контакті з інфікованими, проте, як правило, хвороба протікає в легкій формі і більшість безнапасно одужують протягом декількох тижнів", - вказала вона.

Віспа мавп - рідкісна, але потенційно небезпечна вірусна інфекція. Зазвичай починається з грипоподібного захворювання і збільшення лімфатичних вузлів, а потім прогресує до великої висипки на обличчі і тілі.

Мавпяча віспа знову виникла в Нігерії у 2017 році після більш ніж 40 річної відсутності зареєстрованих випадків. З того моменту 218 випадків було підтверджено в африканській країні і 8-у міжнародних мандрівників з Нігерії, включаючи випадок в Техасі в липні 2021 року і останній.

Як повідомлялося, Франція може стати черговою європейською країною, куди проникла віспа мавп. У столичному регіоні Іль-де-Франс зафіксований перший можливий випадок зараження цим захворюванням.

Раніше в штаті Меріленд (США) виявили випадок зараження віспою мавпи. Інфекцію виявили в американця, який повернувся в країну з Нігерії.