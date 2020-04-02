В Австралії почали випробування потенційних вакцин від коронавірусу

Повідомляється, що вчені тестують два види вакцин - векторну і рекомбінантну ДНК-вакцину. Зразки вакцини тестують на тхорах.

За словами вчених, перші результати випробувань на тварин очікуються до червня.

Нагадаємо, Сполучені Штати можуть отримати вакцину від коронавірусу COVID-19 до наступного сезону захворювання, тобто до весни 2021 року. Зараз різні вакцини перебувають у першій фазі тестування.

Крім того, у Франції десять пацієнтів дали свою згоду на дослідження препаратом, який повинен допомагати людям з важкими ускладненнями від коронавірусу. Лікарський препарат був зроблений на основі гемоглобіну морських хробаків і здатний доставляти в 40 разів більше кисню, ніж гемоглобін людини.